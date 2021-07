Fußball : Jürgen Claßen freut sich auf Lukas Hanssen

Krefeld Fußball-Bezirksligist SSV Grefrath ist ein echter Coup gelungen. Er hat den gejagten Torjäger Lukas Hanssen verpflichtet. Doch bei seinem Debüt im blau-weißen Trikot blieb er noch blass.

Hinsbecks Torjäger Lukas Hanssen wechselt zum Bezirksligisten SSV Grefrath. Diese Meldung der Amateurfußballer vor einigen Wochen schlug ein wie eine Bombe. Seit Jahren versuchen nämlich die verschiedensten Clubs, den Torjäger für sich zu gewinnen. „Der geht da nie weg“, war dann immer zu hören. Aber die Tatsache, dass von den ehemaligen Mitspielern und Kumpels bei der Rhenania nicht mehr so viel übrig geblieben sind, hat bei dem 27-Jährigen einen Meinungsumschwung hervorgerufen. Und da SSV-Manager Jürgen Claßen ihn schon seit Jahren im Visier hatte bzw. den Kontakt nie abbrechen ließ und dann zuletzt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, spielt er nun bei den Blau-Weißen.

Am Sonntag im Testspiel gegen die klassentiefere Zweite von Teutonia St. Tönis, das 1:1 (1:1) endete, war von ihm allerdings noch nicht so viel zu sehen. Aber wie heißt es immer so schön: Gut Ding braucht Weile. In einer Partie mit viel Tempo und guten Torszenen – erst im zweiten Durchgang ging es etwas ruhiger zu – schoss Philipp Undi die Gäste schon nach 94 Sekunden in Führung. SSV-Angreifer Michael Funken glich aus (22.). Brian Drubel, Fabian Kempkens und Nick Falcone vergaben dann Teutonias beste Möglichkeiten nach dem Seitenwechsel.