Nahverkehr Kreis Mettmann : Regiobahn Mettmann: Notbetrieb und Unwetterschaden auf Internetserver

Bei der Regiobahn stehen heute die Signale auf Rot. Eine Gleisunterspülung, umgestürzte Bäume und das Hochwasserchaos in Wuppertal legen den Betrieb lahm. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Aktualisierung 12 Uhr am Donnerstag: Die Strecke zwischen Mettmann Stadtwald und Düsseldorf Gerresheim ist wieder freigegeben.

Seit 10.50 Uhr fahren dort wieder Züge der Regiobahn - auf einem Gleis. Gesperrt bleiben die Strecken Mettmann-Stadtwald-Wuppertal und Ikea Kaarst-Kaarster See. Zusätzlich werden zwischen Mettmann-Stadtwald und Düsseldorf Gerresheim bis 17 Uhr Busse eingesetzt. Diese fahren etwa alle 20 Minuten.

Die Regiobahn war massiv betroffen von Unwetterschäden. Neben der bereits am Mittwoch gemeldeten Gleisunterspülung auf einer Fläche von drei mal drei Metern in Höhe des Neanderthal Museums gab es mehrere umgestürzte Bäume auf dem Gleis zwischen Mettmann und Düsseldorf Gerresheim. Diese wurden mittlerweile beseitigt. Der Eisenbahnbetrieb zwischen Mettmann und Wuppertal sei eingestellt worden, weil das Stellwerk Wuppertal der Deutschen Bahn momentan nur noch via Notstrom betrieben werden kann.