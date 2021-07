Wettbewerb in Wülfrath : Preise für die besten Klimaschutz-Ideen

Wülfrath Die Stadt Wülfrath und Westenergie starten das Bewerbungsverfahren für den Klimaschutzpreis 2021. Gefördert werden Projekte, die den Umwelt- und Klimaschutz in der Stadt voran bringen.

An dem Wettbewerb können Schulen und Kitas, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen, Personengruppen, Arbeitsgemeinschaften oder Institutionen, die in Wülfrath ein Projekt zum Umwelt- und Klimaschutz durchgeführt haben, teilnehmen. Berücksichtigt werden auch Ideen, Planungen und Initiativen, die sich noch in der Umsetzung befinden. Privatpersonen können an dem Wettbewerb nur teilnehmen, wenn ihre Projekte auch der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich zugänglich beziehungsweise nutzbar sind.