Sechs Neuinfizierte am Mittwoch : Inzidenz steigt im Kreis Mettmann wieder an

Kreis Mettmann Insgesamt sechs Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Die Inzidenz steigt im Kreis Mettmann wieder an. Unser Überblick über die Corona-Zahlen von Mittwoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen waren im Kreis Mettmann am Mittwoch 51 Infizierte erfasst, zwölf mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 14 (+3, 1 neu infiziert, 0 genesen), in Haan 0 (-1, 0 neu infziert, 2 genesen), in Heiligenhaus 3 (+2, 1 neu infiziert, 0 genesen), in Hilden 12 (+3, 3 neu infiziert, 0 genesen), in Langenfeld 2 (+2, 0 neu infiziert, 0 genesen), in Mettmann 2 (+1, 0 neu infiziert, 1 genesen), in Monheim 7 (unverändert, 22 in Quarantäne), in Ratingen 7 (+1, 1 neu infiziert, 0 genesen), in Velbert 4 (+1, 0 neu infiziert, -1 genesen) und in Wülfrath 0 (1 in Quarantäne). Einige Zahlen weisen Unstimmigkeiten auf, die laut Kreis an einer Softwareumstellung liegen. Für Mittwoch meldet das Gesundheitsamt insgesamt 6 Neuinfektionen.