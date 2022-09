Handel in Mettmann : Der italienische Supermarkt schließt

Handel in Mettmann

Rosario Rizzo zieht die Reißleine: Der SudItal Supermarkt am Karpendeller Weg wird Ende Oktober schließen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Enorm gestiegene Stromkosten kippen den Traum von Inhaber Rosaria Rizzo. Nach zwei schweren Jahren muss er Ende Oktober für immer schließen. Neun Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Dieser Traum hat kein Happy End: Inhaber Rosario Rizzo hat den 31. Oktober als Mindesthaltbarkeitsdatum auf seinen SudItal-Supermarkt am Karpendeller Weg geklebt. Nach zwei Jahren Kampf muss er aufgeben. „Unsere monatlichen Stromkosten sind von 1700 Euro auf knapp 10.000 Euro angestiegen“, sagt der Kaufmann. Deshalb hat der Chef von neun Mitarbeitern, darunter zwei Auszubildende, die Reißleine gezogen. Ende Oktober ist Schluss.

„Einen Supermarkt mit italienischen Spezialitäten zu führen, war immer ein Traum von mir“, sagt Rizzo. Alls er vor gut zwei Jahren den Hinweis auf den leer stehenden, einschließlich Lagerfläche rund 1300 Quadratmeter großen Verkaufsraum in der Karpendelle bekam, ging er ans Werk. „Wir haben hier rund 450.000 Euro investiert“, sagt Rizzo. Seine gesamte Altersvorsorge stecke in dem Geschäft.

Nun hofft er, wenigstens einen kleinen Teil wiederzubekommen, wenn er einen Nachfolger findet. „Was wir hier investiert haben – Kühltruhen, Regale bleibt alles drin. Im Hintergrund steht ein Edeka-Partner, der einen Nahversorger für die Karpendelle beliefern könnte, falls man sich einigt. Wer sich interessiert, ruft Rosario Rizzo einfach an: 0176 61973530.

Senioren in Mettmann

Senioren in Mettmann : Zu viele Stolperfallen ärgern die Senioren

Straßenbenennung in Mettmann

Straßenbenennung in Mettmann : Mehr weibliche Straßennamen

Dass er mit seiner Idee von einem besonderen Supermarkt in Mettmann nach eigener Einschätzung niemals so richtig Fuß fassen konnte, setzt Rizzo auch gesundheitlich zu. Im Gespräch greift er zum Asthmaspray. Sobald alles abgewickelt sei, „muss ich erst einmal in Kur.“