Zivilschutz in Mettmann/Erkrath/Wülfrath : Sirenenwarntag mit zahlreichen Premieren

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Mettmann, Erkrath und Wülfrath investieren in den Ausbau des Bevölkerungsschutzes. Bis zum Jahresende sollen die Warn-Netze komplett sein.

Den landesweiten Sirenenwarntag gibt es seit 2018. Dieses Mal starten die Städte Mettmann, Erkrath und Wülfrath von unterschiedlichen Ausgangspunkten. In Mettmann gibt es nach Auskunft von Feuerwehrchef Matthias Mausbach ein flächendeckendes Sirenennetz im Stadtgebiet und den Außenbereichen. Am Donnerstag werden 13 Sirenen ertönen. Eine 14. Sirene komme noch in diesem Jahr in Obschwarzbach hinzu. Erstmals werden die Anwohner in Mettmann Ost und Niederschwarzbach die Heultöne hören. Dort sind gerade neue Sirenen errichtet worden. In Erkrath wird zurzeit ein Netz von elf Sirenen aufgebaut. Die einsatzbereiten Sirenen werden am Donnerstag ertönen. Beim Großbrand in Erkrath Hochdahl am Montag hatten zwei Sirenen Premiere – die allerdings mit jeweils falschen Tönen erklangen. Dieser Fehler soll am Donnerstag behoben sein.