Politik in Erkrath : Jugendrats-Neuwahl in Erkrath: Warum auch die Senioren genau hinschauen

Erkrath Jung und Alt betreiben seit 2019 gemeinsam die Taschengeldbörse. Hierfür arbeiten Jugendrat und Seniorenrat eng zusammen. Dies soll auch weiterhin bestehen bleiben.

Das für die Kandidatur benötigte Bewerbungsformular können sich interessierte Jugendliche unter www.jugendrat-erkrath.de/kandidieren runterladen oder in den Jugendcafés und Jugendtreffs der Stadt Erkrath abholen. Wer vielleicht noch unentschlossen oder zurzeit erst 13 Jahre alt, aber interessiert ist, kann gerne zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich beitreten. Die eigentliche Wahl beginnt am Montag, 26. September, und dauert bis Freitag, 30. September. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die in Erkrath wohnen und zwischen 12 und 20 Jahre alt sind. Erkrather Schülerinnen und Schüler können in dieser Zeit an ihren Schulen wählen. Alle anderen Wahlberechtigten können an festgelegten Terminen in den städtischen Jugendeinrichtungen zu den jeweiligen Öffnungszeiten ihre Stimme abgeben: Dienstag, 27., im Jugendcafé im Kaiserhof, Mittwoch, 28., im Jugendcafé am Skaterpark und am Donnerstag, 29. September im Jugendtreff Unterfeldhaus.