Tradition in Wülfrath : Endlich wieder Kartoffelfest

Tradition in Wülfrath

Das Kartoffelfest Wülfrath hat am 23. September zum ersten Mal an einem Freitag begonnen: Die Besucher freuen sich auf die Reibekuchen vom Mukarram Shakeel. Foto: Ulrich Bangert/Bangert

Wülfrath Zum Startschuss am Freitag kamen bereist zahlreiche Gäste, um sich die Kartoffelgerichte bei Live-Musik zu genießen. Am Abend gab es noch eine Feuer- und Lichtshow. Samstag und Sonntag geht das Programm weiter.

(am) So lang war noch nie ein Kartoffelfest: Drei Tage lang dreht sich alles um die Knolle. Freitagabend fiel nach zwei Jahren Corona-Zwangspause der Startschuss für das 33. Kartoffelfest rund um den Parkplatz an der Schwanenstraße. Neben den Tanzmariechen der Kalkstadtnarren sorgen noch zwei Live-Bands auf der Bühne für Stimmung. Samstag ist um 14 Uhr die offizielle Eröffnung mit traditionellem Aufwiegen. Insgesamt vier Bands sorgen für Live-Musik. Sonntag erwartet die Besucher neben „Promi im Sack“ und dem Schälwettbewerb auch ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Und natürlich gibt es leckere Kartoffelgerichte. Foto: Ulrich Bangert