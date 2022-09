Fußball-Oberliga : VfB 03 steht beim TVD Velbert vor einem Taktik-Duell

Talha Demir benötigt mehr Präzision bei seinen Freistößen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener treten am Sonntag beim TVD Velbert an. Chefcoach Tim Schneider stellt seine Mannschaft auf eine Partie ein, in der sie spielintelligente Lösungen für die Schachzüge seines Trainerkollegen Marcel Bastians finden muss.