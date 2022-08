Strom vom eigenen Balkon : Kreis fördert Stecker-Solaranlagen

Kreis Mettmann Photovoltaik-Anlagen am Balkon können Strom für den Haushalt erzeugen und so den Geldbeutel schonen. Ab 24. August können Förderanträge gestellt werden.

Steigende Preise bei Strom, Gas und Heizöl lassen viele Bürger darüber nachdenken, was sie selbst machen können, um die hohen Energierechnungen in den Griff zu bekommen. „An erster Stelle steht natürlich Energie zu sparen. Doch das alleine reicht nicht aus, um die Stromkosten zu reduzieren, das Klima zu schützen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Gas und Heizöl zu senken. Daher startet der Kreis Mettmann jetzt ein Förderprogramm für Stecker-Photovoltaik-Anlagen“, sagt Landrat Thomas Hendele.

Unter Stecker-Photovoltaik-Anlagen (auch bekannt als „Balkonkraftwerke“, „Plug & Play-PV“, „Mini-PV-Anlage“) versteht man ein oder zwei Solarmodule, die am Balkongeländer, an der Hausfassade, auf einem Flachdach oder im Garten installiert werden können. Über einen Wechselrichter sind sie auf maximal 600 Watt Leistung begrenzt. Der erzeugte Strom wird über eine Steckdose in das Hausnetz eingespeist. Dr. Sebastian Kock, Klimaschutzmanager beim Kreis Mettmann: „Wir wollen, dass auch bei Mehrfamilienhäusern Solarstrom erzeugt wird und vor allem, dass Mieter davon profitieren können. Mit den Stecker-PV-Anlagen kann praktisch jeder seine Stromrechnung reduzieren, in dem er einen Teil seines Stroms selbst erzeugt.“