Kommunalwahl 2020 : Schlagabtausch bei Podiumsdiskussion

Mettmann Traditionell trafen die vier Kandidaten, die Bürgermeister werden beziehungsweise bleiben wollen, zum Faktencheck in einer moderierten Diskussion aufeinander. Ein wahrer Sieger konnte nicht ermittelt werden.

Der Abend wurde dominiert von den drei markanten Themenfeldern, nämlich „Gesamtschule“, „Stadthalle“ und „Haushalt“. Vorab gab es zunächst eine Einstimmungsrunde, um die Atmosphäre aufzulockern. „Vor fünf Jahren habe ich die Kandidaten gefragt, welches Tier sie wären, wenn sie kein Mensch wären“, erinnerte der Moderator an eine damals gestellte Frage. „Heute will ich wissen, welchen Einmarsch-Song sie für sich wählen würden, wenn sie ein Boxer wären.“ Die beiden Damen tendierten zu Rockmusik, Andrea Metz wählte „We Are The Champions“ von Queen und „We Will Rock You“ wäre Sandra Pietschmanns Hymne. Nils Lessing erinnerte sich, dass Queen sein erstes Live-Konzert gewesen sei, wählte aber doch das Box-Original aus den Rocky-Filmen. Thomas Dinkelmann nannte „The Forest“.