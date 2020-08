Arzt stellt klar : Corona-Tests sind Herausforderung

(RP) Die Politik verlangt den niedergelassenen Ärzten in der Corona-Pandemie viel ab. Anstelle diese Ärzte zu kritisieren, sollte ihnen Lob dafür ausgesprochen werden, wie sie die Herkulesaufgabe „Corona-Testung“ parallel zum tagtäglichen Versorgungsauftrag ihrer anderen Patienten meistern

Seit Beginn der Pandemie beteiligen sich die niedergelassenen Ärzte im Kreis Mettmann intensiv und an verschiedensten Stellen an der Bekämpfung des Corona-Virus, konstatiert Johannes Polinski, offizieller Vertreter der niedergelassenen Kassenärzte im Kreis Mettmann. In Corona-Testzentren, speziellen Corona-Praxen und in den eigenen Praxen hätten die Ärzte einen „erheblichen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie“ geleistet.