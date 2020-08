Angedacht : Gib acht auf dich . . .

Gib acht auch auf Dich selbst! Geh´ sorgfältig mit Dir um. Vernachlässige nicht Deine Sorge um die eigenen Gedanken, um Deine Worte und dem was Du Anderen vorlebst.

Vielen Leuten ist es wichtig, auf das zu schauen, was angesagt ist: Stars, Filme, Trends in Markenklamotten, Musik oder in der Nutzung moderner Medien. Manche investieren dafür viel Zeit, Geld und Energie.

Seit Corona bekommen wir – unabhängig von allen Trends – täglich unübersehbar und unüberhörbar ein und dieselbe Botschaft in unterschiedlichen Formaten vermittelt, die angesichts der weltweiten Pandemie angesagt ist: Abstand halten, Mund-/Nasenschutz tragen, Hände regelmäßig waschen und desinfizieren! Ziel ist, aufeinander und auf sich acht zu geben, damit der Virus keine Chance hat uns zu drangsalieren und in Lebensgefahr zu bringen. Im ganz persönlichen wie im öffentlichen Leben ist das – unabhängig von Covid-19 – für das Zusammenleben echt angesagt: Aufeinander acht geben! Nicht so wie in geschlossenen oder diktatorisch geprägten Systemen, wo einer den Anderen beobachtet und ihm oder ihr misstraut. Sondern in wohlwollender Sorge umeinander. Das kann das Tragen des Mund- und Nasenschutzes sein, wodurch ich Anderen Umsicht signalisiere. Das kann auch der freundliche Hinweis sein, wenn jemand es mit Hygiene und Schutzmaske nicht so ernst nimmt. Es betrifft aber auch mein Verhalten mir selbst gegenüber. Gib acht auch auf Dich selbst! Geh´ sorgfältig mit Dir um. Vernachlässige nicht Deine Sorge um die eigenen Gedanken, um Deine Worte und dem was Du Anderen vorlebst.