Duathlon : ME-Sport: Duathlon macht Corona-Pause

Mettmann Die 18. Auflage des Wettkampfs mit Laufen und Radfahren ist nun endgültig wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben. Im April 2021 hoffen die Organisatoren dann wieder auf sportliche Schlagzeilen.

Es war keine einfache Entscheidung: Erst nach grundlicher Abwägung steht der Entschluss jetzt fest. Dabei hatte das Team nach der Absage des Wettbewerbs im Frühjahr und den später folgenden Lockerungen begonnen, das auf den Herbst verschobene Sportereignis unter Corona-Bedingungen vorzubereiten. Ein entsprechendes Sicherheits- und Hygienekonzept habe vorgelegen, erklärt Stolte auf Nachfrage. Um Abstände einzuhalten, „hätten wir die Sportler in vier Startgruppen eingeteilt und das Startfeld wäre insgesamt verteilt worden“. Die Wettkampfzeit etwa wäre nicht mit dem allgemeinen Startschuss gestartet, sondern erst mit dem individuellen Übertreten der Startlinie. So hätten die Organisatoren einen Knubbelstart verhindert und das Starterfeld entzerrt. Rund 120 Helfer standen bereit, um auf der Strecke die Sportler zu unterstützen und den Verlauf zu sichern, ebenso Retter des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks. Die beiden Hilfsorganisationen, sagt Stolte, „haben mit der Pandemie auch so schon genug zu tun und werden jetzt an anderer Stelle sicherlich nötiger gebraucht“.

Für den Duathlon-Termin im Frühjahr hatten sich, so Stolte, rund 300 Teilnehmer angemeldet. „Ein Großteil von ihnen hat sich für die Herbstveranstaltung eintragen lassen“, berichtet er. Zusätzlich seien in den vergangenen Wochen weitere Anmeldungen bei ME-Sport eingegangen. „Dadurch, dass ja so gut wie keine Sportveranstaltung mehr in der Region stattfindet, hat man gemerkt, dass das Interesse der Sportler für den Duathlon sehr hoch waren. Wir hätten unsere festgesetzte Obergrenze von 400 Teilnehmern also sicherlich erreicht“, erzählt Stolte.