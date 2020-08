Fußball : Kreis Solingen spielt einfache Qualifizierungsrunde

Die SSVg will am liebsten die Aufstiegsrunde erreichen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Der Fußballkreis Solingen geht wegen der Corona-Pandemie auf Nummer sicher und baut einige zeitliche Polster in die Meisterschaftsrunde ein.

Inzwischen hat auch der Fußballkreis Solingen die Kreisliga-Einteilung veröffentlicht. In der Kreisliga A gehen 20 Mannschaften an den Start: SSVg Haan, SSV Berghausen II, VfB Langenfeld, GSV Langenfeld, TuSpo Richrath, SSV Lützenkirchen, Post SV Solingen, TSV Solingen II, SC Leichlingen, VfL Witzhelden, BV Gräfrath, Genclerbirligi Opladen, BV Bergisch Neukirchen, 1. FC Solingen, TG Burg, DV Solingen II, HSV Langenfeld II, Inter Monheim, Anadolu Munur, TSV Solingen II.

In der Kreisliga C sind ebenfalls 20 Mannschaften am Start: SSVg Haan II, TG Burg II, 1. SpVg. Solingen-Wald III, Anadolu Munzur Solingen II, BSC Union Solingen II, BSC Union Solingen III, BV Gräfrath II, FC Britannia 08 II, GSV Langenfeld III, HSV Langenfeld III, Inter Monheim III, Osmanlispor Solingen II, P.D. Shahin, Post SV Solingen II, Sportring Solingen, SF Baumberg III, TSV Solingen V, TuS 05 Quettingen II, TuSpo Richrath III, VfL Witzhelden II.