In allen Fällen wurden Autos beschädigt : Polizei notiert drei Unfallfluchten in der Stadt

ARCHIV - 12.04.2018, Schleswig-Holstein, Kiel: Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht (Foto mit Zoomeffekt). Bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz will die schleswig-holsteinische Landesregierung bislang auf der Kippe stehende Stellen nun doch erhalten und sogar neue schaffen. (zu dpa "Regierungschef Günther: Neue Stellen für die innere Sicherheit") Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Carsten Rehder

Mettmann Bereits am Freitag, 28. Juni, zwischen 13.30 und 14 Uhr beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug den vorderen linken Radkasten eines weißen Skoda Octavia und leiteten keine Schadensregulierung ein.

Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw auf dem Rewe-Parkplatz am Steinesweg in Mettmann Metzkausen. Die Polizei sicherte roten Fremdlack des flüchtigen Fahrzeugs an dem beschädigten Skoda.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Montag, 1. Juli , in der Zeit zwischen 9.45 und 11.20 Uhr an der Gartenstraße in Mettmann. Gegenüber dem Krankenhaus beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug den vorderen linken Kotflügel eines dort geparkten blauen VW Polo und entfernten sich auch hier, ohne eine Regulierung des Schadens einzuleiten.