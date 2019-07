Mettmann : Tour-Denkmal landet auf Schrottplatz

Rüdiger Heidenreich hat vier Räder, die bei der Tour den France am Straßenrand standen, behalten und im Garten ein kleines Denkmal konzipiert. Foto: Heidenreich

Mettmann Rüdiger Heidenreich hatte die Idee, die bunten Räder zu einem Denkmal für die Tour de France aufzubauen.

Rüdiger Heidenreich, seit vielen Jahren ehrenamtliches Mitglied im Mettmanner Arbeitskreis Neanderthalstadt, war von Tour de France begeistert. Vor zwei Jahren fuhren die Radrennfahrer durch das Neandertal und die Kreisstadt. Menschenmassen verfolgten vom Straßenrad die Tour, überall gute Stimmung und Begeisterung. „Ich denke, die Tour de France war eine der größten, wenn nicht die größte Veranstaltung, die bisher in Mettmann stattgefunden hat“, sagt Heidenreich.

Im Vorfeld der Tour hatten die Stadt, Firmen, der Bauverein, das Krankenhaus, die Kö-Galerie und Privatpersonen Werbung für die Tour im Stadtgebiet gemacht. Die Idee war toll: Überall standen bunt angemalte (ausrangierte) Fahrräder an der Strecke oder an anderen Stellen im Stadtgebiet. „Ich wollte diese Räder als nachhaltiges Denkmal für die Tour retten“, sagt Heidenreich. Er fragte bei den Besitzern der Räder an, ob er sie als Denkmal verwenden dürfe und erntete viel Zustimmung für die Idee. „Ich hatte, vor einen Teil der Räder an der ehemaligen Strecke als Gesamtbild zu positionieren“, sagt Heidenreich. Zusätzlich sollten drei Absperrgitter – auch die gab es am Tour-Tag reichlich – das Denkmal vervollständigen.

Info Wichtiges Stadtmarketing Projekte Der Arbeitskreis Neanderthalstadt unter der Leitung von Bernd Günter hat beispielsweise den Evolutionspfad mit dem Neandertaler im Kreis und der Steinpyramide umgesetzt. Auch die Erinneringe gehören dazu. Idee Der Arbeitskreis möchte mit seinen Projekten Werbung für die Stadt machen. Er betreibt also Stadtmarketing.

Bevor Heidenreich einen geeigneten Standort für das Monument fand, musste er die Räder zwischenlagern. Ein Freund stellte ihm eine Scheune kostenfrei zur Verfügung, Heidenreich transportierte die 46 Fahrräder auf eigene Kosten nach und nach in den Schuppen.

Dann ging‘s auf die Suche nach einem Standort. Zunächst verhandelt er mit der Stadt über eine Fläche an der Ringstraße/Ecke Gottfried-Wetzel-Straße. „Doch es gab Vorbehalte wegen einer möglichen Flächenversiegelung“, sagt Heidenreich. Eine Alternative bot sich auf einem Grundstück des Bauvereins an der Ecke Gottfried-Wetzel-Straße/Ringstraße an, gleich gegenüber. Er fragte an und erst nach sieben Monaten kam eine Antwort. Allerdings war die negativ. Heidenreich gab nicht auf und verhandelte erneut mit der Stadt über die Fläche an der Gottfried-Wetzel-Straße. Um sie nicht zu versiegeln, sollten die Betonplatten aufgeständert werden.

„Es sah so aus, als ob ich die Räder auf dem städtischen Grundstück an der Ringstraße platzieren konnte“, sagt Heidenreich. Doch die Vollendung des Projektes wurde immer wieder verschoben. Es hieß, das Tourdenkmal müsse zunächst in den Ausschüssen beraten werden.

Heidenreichs Freund meldete sich schließlich vor einigen Wochen und teilte mit, dass er die Scheune verpachten könne. Die Räder müssten allerdings an einen anderen Standort gebracht werden. Am Freitag, 21. Juni, sollte die Scheune frei sein. Heidenreich setzte sich mit Lothar Bennemann von der Stadtverwaltung in Verbindung. Bennemann, der auch den Arbeitskreis Neanderthalstadt von städtischer Seite aus betreut , teilte Heidenrich am Mittwoch 19. Juni, mit, dass er die Räder auf dem Baubetriebshof zwischenlagern könne. Als Heidenreich am Freitag, 21. Juni, beim Bauhof anrief, bekam er die Antwort, dass die Räder frühestens am Montag oder besser Dienstag, also 24. oder 25. Juni angeliefert werden könnten. Auch bestehe nur eine Einlagerung für vier Wochen.

„Da mein Freud den Freitag, 21. Juni, definitiv als Stichtag genannt hatte, musste ich das Projekt dann absagen.“ Zumal er, Heidenreich, auch keine Möglichkeit gehabt habe, die Räder selbst zum Bauhof zu transportieren. Die Räder, so Heidenreich, seien zur Verschrottung abtransportiert worden.