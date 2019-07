St. Sebastianus Schützenbruderschaft : Heiratsantrag beim Krönungsball

METTMANN Jung-Prinzengemahl machte seiner Jungschützen-Königin einen Antrag.

Geehrt wurde auch der Präses der Bruderschaft, Herbert Ullmann. Michael John, stellvertretender Bezirksbundesmeister, erinnerte daran, dass Pfarrer Ullmann vor 33 Jahren im Kölner Dom zum Priester geweiht worden sei. „Die 33 ist bekanntlich eine besondere Zahl. Ich möchte mich namens der Bruderschaft für ihren engagierten Einsatz in den letzten Jahren für die St. Sebastianer recht herzlich bedanken.“ Dann überreichte er dem Präses unter großem Beifall eine Flasche Domlikör. Pfarrer Ullmann hatte auf die vorbildlich funktionierende Ökumene in Mettmann hingewiesen. Auch in der Bruderschaft werde die Ökumene gut praktiziert, was dadurch deutlich werde, dass es in einer katholischen Bruderschaft evangelische Majestäten gebe. Überhaupt verbinden die Sebastianer die konservativen Werte mit zeitgemäßen Inhalten. „Hier in der Bruderschaft ist es sogar möglich, dass Frauen Karriere machen können. In anderen Hochburgen des Schützenwesens wäre dies kaum denkbar.“ Erstmals beim Krönungsball dabei war die neue evangelische Pfarrerin Stephanie Franz. Sie betonte, dass die Bruderschaft Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenbringe und diese gemeinsam das Schützenfest und die Johannes-Kirmes feiern. „Das ist schon etwas Besonderes in der heutigen Gesellschaft, in der sich immer mehr nur noch der Einzelne wichtig nimmt.“