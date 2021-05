In Wesel-Schepersfeld : Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Schreck um Mitternacht: Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, einen Zigarettenautomaten an der Tiergartenstraße in Schepersfeld zu sprengen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden Anwohner um Mitternacht durch einen lauten Knall geweckt. Zeugen beobachteten zwei etwa 1,80 Meter große Männer an dem Automaten, die schließlich die Flucht in Richtung Zietenstraße ergriffen. Die Unbekannten hatten zuvor versucht, mit zwei sogenannten Polenböllern den Automaten zu sprengen. Zwar ist der Automat stark beschädigt, an die Zigaretten gelangte das Duo jedoch nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 entgegen.

(RP )