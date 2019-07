Zu schnell unterwegs : Polizei stoppt Raser und überprüft getuntes Auto

Mettmann Die Polizei hat auf der Ratinger Landstraße in Mettmann einen 28 Jahre alten Düsseldorfer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor in Höhe der Kantstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit verbotswidrig mehrere Fahrzeuge überholt hatte.

Ein Motorradpolizist folgte dem Wagen und kontrollierte den Fahrer sowie dessen Auto. Dabei stellte sich heraus, dass der Halter des Wagens gleich mehrere nicht eingetragene Modifikationen an seinem Auto verbaut hatte, woraufhin eine technische Überprüfung beim TÜV in Mettmann angeordnet wurde. Dabei wurden weitere umfangreiche Manipulationen an dem Kleinwagen festgestellt: Neben einer unzulässig veränderten Schalldämpferanlage sowie einer unzulässigen Luftfilteranlage war außerdem eine nicht von einem Sachverständigen abgenommene Rad-Reifenkombination verbaut. Zudem hatte der Halter des Wagens an seinem Motor ein so genanntes "Chip-Tuning" vorgenommen. Den Fahrerzeugführer erwartet aufgrund des Überholens und des technischen Zustands seines Fahrzeugs eine umfangreiche Anzeige mit entsprechendem Bußgeld und den dazu gehörenden "Punkten in Flensburg".