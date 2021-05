Im Blumenviertel und in Hiesfeld : Autos zerkratzt und Reifen beschädigt

Dinslaken Wieder haben Unbekannte sich an geparkten Autos zu schaffen gemacht. Sie zerkratzen den Lack, ließen Luft aus den Reifen oder beschädigten diese.

Erneut haben Unbekannte in Dinslaken Autos beschädigt. Diesmal machten sich die Chaoten an Fahrzeugen zu schaffen, die im Blumenviertel und in Hiesfeld geparkt waren. In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten sie mindestens acht Autos im Blumenviertel. Sie ließen die Luft aus den Reifen oder beschädigten diese. In Hiesfeld zerkratzten die Täter den Fahrzeuglack. Betroffen waren geparkte Wagen auf der Talstraße sowie Kanzlerstraße und der Holtener Straße. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02064 622-0.