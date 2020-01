Jubiläum in Mettmann : Bürgerverein lädt zu seinem 200. Stammtisch ein

Mettmann (arue) Am 6. Mai 2003 gab es den ersten Bürgerstammtisch eines der rührigsten Bürgervereine in Mettmann, des Bürgervereins Metzkausen. Referenten haben über Themen aus Lokalpolitik, Wissenschaft und Kultur beim Bürgerverein Metzkausen gesprochen, es gab viele Informationen, aber auch viel Kurioses.

Warum war der Bürgerstammtisch am 5. September 2006 ein entscheidender Wendepunkt? Was sind die beliebtesten Themen? Warum kann es förderlich für die Karriere sein, einen Vortrag beim Bürgerverein Metzkausen zu halten? Antworten darauf wollen der Vorsitzende des Bürgervereins, Gregor Neumann, und seine Mitstreiter beim nächsten Stammtisch geben: Am Dienstag, 4. Februar 2020, will der Bürgerverein Metzkausen all diese Erlebnisse unterhaltsam Revue passieren lassen und lädt dazu Mitglieder und Interessierte ein.