Hockey : Frauen-Team des Mettmanner THC bleibt obenauf

Mit dem 7:0-Sieg über den Viersener THC unterstreichen die Mettmannerinnen ihre Aufstiegsambitionen. Die Herrenmannschaft des MTCH stürzt dagegen vom Gipfel.

Mettmanner THC – Viersener THC (Frauen) 7:0 (0:0). Nach dem klaren Erfolg über Viersen geht das MTHC-Team in der Hockey-Verbandsliga weiterhin zielstrebig den Weg Richtung Aufstieg in die Oberliga. Dabei taten sich die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen anfangs recht schwer. Die von Coach Philipp Gutt zunächst recht defensiv eingestellte Mettmanner Mannschaft musste in der Abwehr aufpassen, kein frühes Gegentor zu kassieren. Nach und nach übernahm der MTHC aber das Kommando und erspielte sich einige gute Möglichkeiten, die jedoch die starke Viersener Torhüterin vereitelte. Die Gäste blieben bei ihren Kontern gefährlich, doch die diesmal im Tor spielende Kapitänin Claudia Krämer bewahrte ihr Team vor einem Rückstand. Zudem rettete Abwehrchefin Sabrina Stojanovic zweimal für ihre bereits geschlagene Torhüterin.