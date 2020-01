Arbeiten auf der Autobahn : Asphalt-Arbeiten auf der A3: Nur ein Fahrstreifen nutzbar

Kreis Mettmann Auf der Autobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden führt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg in der Nacht von Mittwoch (29.) auf Donnerstag, 30. Januar, von 20 bis gegen 5.30 Uhr Asphaltarbeiten durch.

In dieser Zeit steht dem Verkehr in Fahrtrichtung Oberhausen deshalb auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern nur eine Fahrspur zur Verfügung. Seit März 2017 saniert Straßen.NRW abschnittsweise die Fahrbahn der A3 zwischen der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen und dem Autobahnkreuz Hilden. Bis Sommer 2018 erfolgte die Erneuerung des ersten Bauabschnitts von Opladen bis Solingen. Im Oktober 2018 begannen die Arbeiten im zweiten Abschnitt von Solingen bis Hilden. Die Sanierung erfolgt in vier Hauptbauphasen. In allen Phasen werden drei eingeengte Fahrspuren je Fahrtrichtung aufrecht erhalten. Dazu wird ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn, auf der gearbeitet wird, auf die Gegenrichtung übergeleitet. Ende 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Mit rund 120.000 Fahrzeugen pro Tag gehört die A3 zwischen den Autobahnkreuzen Hilden und Leverkusen zu den am meisten genutzten Verbindungen zwischen den Ballungsräumen Rhein und Ruhr. Der Anteil des Schwerlastverkehrs liegt bei über zehn Prozent – Tendenz steigend.