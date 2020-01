Jugendhaus droht der Abriss : Jugendliche wollen ihren Treffpunkt behalten

Mettmann Wenn die Stadthalle abgerissen wird, steht womöglich auch die Zukunft des Jugendhauses in Frage.

Rat und Ausschüsse werden in den kommenden Monaten beraten, wie es mit der Stadthalle weitergehen soll. Sie ist sanierungsbedürftig, ihr Betrieb ist defizitär. Daher steht auch sie auf der Liste der Sparvorschläge der Kämmerin. Allerdings hat das zuständige NRW-Ministerium die Halle unter Denkmalschutz stellen lassen – unter dem Vorbehalt, dass die Stadt sie abreißen darf, wenn die Halle zuvor in Wort und Bild wissenschaftlich dokumentiert wurde.

Dass womöglich auch das Mehrgenerationenhaus in Frage steht, ist für die Jugendlichen keine gute Nachricht. „Das Mehrgenerationenhaus ist so was wie ein Wahrzeichen der Jugend hier in Mettmann. Man hat hier Spaß mit seinen Freunden und kann zusammen eine coole Zeit verbringen“, stellt Leon (18) klar, angesprochen auf die Frage, was für einen Stellenwert das Mehrgenerationenhaus bei der Jugend hat.