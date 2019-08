Informationsabend in Mettmann : Bürgerstammtisch spricht über das Thema „Integration“

Mettmann Jeden ersten Dienstag im Monat lädt der Bürgerverein zu einem Stammtisch ein. Dazu organisiert er Gäste, die etwas zu sagen haben.

Von 2016 bis Ende Juni 2019 lief das vom Integration-Kulturzentrum (IKZ) verantwortete Projekt namens „Mitleben“ unter Leitung von Tamara Tabakovic-Halilovic und Daniela Mildner. Es befasste sich mit nachhaltiger Integration, um unter anderem Berührungsängste und Vorurteile der Einheimischen in Mettmann abzubauen. In der Kreisstadt leben Angehörige 35 verschiedener Nationen. Ziele des Projektes waren die Förderung des interkulturellen Dialogs zwischen Migranten und Einheimischen sowie die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls der unterschiedlichen Kulturgruppen.

Tabakovic-Halilovic will nach Abschluss dieses Projektes im Bürgerverein Metzkausen darüber berichten, welche Ergebnisse vorliegen. Ihr zur Seite steht als Gastrednerin Susanne Butzke von der Integrationsstelle. Sie will über die aktuelle Situation in der Kreisstadt Mettmann informieren. Der Stammtisch beginnt am Dienstag, 6. August, um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist der „Ratskeller“, Wollenhausweg 1.