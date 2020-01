Feierabendmärkte in der Region : Spät-Märkte: Mettmann lässt Boom ungenutzt

Der Feierabendmarkt vor dem Rathaus Heiligenhaus lockt jeden Monat viele Besucher. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Wochenmärkte sind zwar beliebt. Vielerorts wünschen sich Betreiber aber mehr Attraktivität. Und suchen Konzepte. Im Kreis Mettmann gibt es mehrere Modelle. Wir sagen, wo was gut funktioniert und wo was geplant ist.

Mettmann In der Region sprießen zurzeit Feierabendmärkte wie die Pilze aus dem Boden. Erkrath und Ratingen hatten bislang noch keine, werden jedoch jetzt mit entsprechenden Veranstaltungen in die Freiluft-Saison starten. Auch die Stadt Hilden will einen Feierabendmarkt zumindest erproben. In der Kreisstadt hingegen sind Feierabendmärkte kein Thema mehr. Dabei hatte Mettmann-Impulse dies auch zu einem eigenen Anliegen gemacht: „Wir begrüßen jede Art von Initiative, und wir können in der Umgebung ja sehen, wie gut sie funktionieren“, sagt Vorsitzender Andreas Konrad nicht ohne Ironie. Denn auch in Mettmann wurde über Feierabendmärkte beraten, jedoch ohne Erfolg. Die Stadtverwaltung hatte bei den Beschickern des Wochenmarktes angefragt, ob diese sich an einem solchen Projekt beteiligen wollen. Diese winkten jedoch ab: Zu aufwändig für Händler, die schon in aller Herrgottsfrühe unterwegs sind. Bleiben Agenturen, die Feierabendmärkte als Gesamtpaket vermarkten. Deren Dienstleistung aber erscheint einer Stadt, die soeben ins Defizit rutscht, als zu teuer. Damit wird Mettmann auf absehbare Zeit keinen Feierabend haben. Anders in anderen Städten:

Erkrath Auf vielfachen Bürger-Wunsch wird es in diesem Jahr erstmals auch in Erkrath Feierabendmärkte geben. Start ist laut Verwaltung am Mittwoch, 22. April, von 16 bis 20 Uhr unter der Markthalle am Alt-Erkrather Bavierplatz. Anders als bei den Wochenmärkten liegt der Fokus bei den späten Märkten noch stärker auf dem Austausch in gemütlicher Atmosphäre. Für den ersten Erkrather Feierabendmarkt haben sich bereits über zehn Beschicker angemeldet. „Die Besucher erwartet neben speziellen Bieren und Weinen eine vielfältige Auswahl an Speisen wie Suppen, Waffeln oder Burgern sowie haushaltsübliche Waren von Gewürzen, Honig und Fisch bis hin zu Edelstahlprodukten“, informiert die Verwaltung. Marktbeschicker, die ihre Waren ebenfalls am Feierabendmarkt anbieten möchten, melden sich telefonisch unter 0211 2407-2016 oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@erkrath.de. Die Standplätze werden im Probejahr 2020 kostenfrei vergeben.

HILDEN Das Stadtmarketing will einen Spätmarkt auf dem Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz zwischen Sparkasse, Bürgerhaus und Rathaus erproben. Die Terminideen für den Spätmarkt bewegen sich im Bereich Freitag- und Samstagnachmittag, es läuft auf zwei aufeinander folgende Tage hinaus. „Der Betreiber sagt, dass es sich dann erst für ihn lohnt“, sagt Hillebrand. Da der Spätmarkt auf wärmere Temperaturen angewiesen ist, startet er erst im Mai. Die Stadt Haan lässt gerade von der Firma CIMA Beratung + Management GmbH ein Gutachten zum Haaner Wochenmarkt erstellen. Zunächst soll eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden, auch die Zufriedenheit der Besucher und ihre Erwartungen an den Markt werden erfasst. Anhand der gesammelten Erkenntnisse soll ein Zukunftskonzept entwickelt werden, das die Besucher anspricht und die Aufenthaltsqualität auf dem Markt steigert.

RATINGEN In Ratingen steigt die Feierabendmarkt-Premiere am 8. Mai. Darauf hat sich ein Gesprächkreis, an dem der City-Kauf, das Innenstadt-Büro und die Ratingen Marketing GmbH (RMG) teilgenommen haben, jetzt geeinigt. Der RP liegt ein Protokoll des Treffens vor. Man will die Innenstadt weiter beleben, heißt es – und zwar immer am ersten Freitag im Monat bis September. Es sei kein Wochenmarkt am Abend, sondern ein Streetfood-Event (jeweils 16 bis 21 Uhr). Eine Kooperation mit örtlichen Gastronomen rund um den Markt ist geplant, auch ein Late-Night-Shopping könnte wieder aufleben.

HEILIGENHAUS Der Feierabendmarkt im benachbarten Heiligenhaus ist längst ein Erfolgsmodell. Und so hat man im vergangenen Jahr auch keine Sommerpause gemacht. Der Markt bot wieder unterschiedliche Köstlichkeiten. Dabei war der Platz vor dem Rathaus gut besucht. Cocktails, Gulasch, Antipasti, Wein, Plätzchen, Fleisch und Wurst, Brot, Fisch, Trockenfrüchte, Burger und Kaffee – die Auswahl ist stets groß. „Der Feierabendmarkt ist eigentlich immer ein Anlass, mir mal was zu gönnen, und wenn es nur die Zeit ist, entspannt über den Rathausplatz zu gehen“, sagte Petra Damann. Als kleine Insel im Alltag sieht sie das zusätzliche Marktangebot, das sie zum wiederholten Male besucht. Übrigens auf Empfehlung einer Freundin, die sie vor Monaten einfach mal mitgeschleppt habe. Seitdem versucht sie, regelmäßig vorbeizuschauen. Das funktioniere zwar nicht immer, aber wenn, dann lohne es sich. „Und irgendwas springt für meinen Mann und die Kinder eigentlich auch immer raus“, meinte sie schmunzelnd.

Da sei es schon schade, dass sie den Markt erst so spät wahrgenommen habe. „Ich dachte lange, dies sei ein normaler Wochenmarkt.“ Dass er das eben ausdrücklich nicht ist, gehört zum Konzept der Veranstaltung. Der Markt soll sich, so die Organisatoren, durchaus vom Wochenmarkt abgrenzen und etwas „Besonderes“ bleiben, deswegen findet er auch nur einmal im Monat statt. Den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz, immer mittwochs und samstags, hat er dabei nicht vertrieben. Kritiker-Stimmen sind verstummt. Heiligenhaus ist – wie Ratingen – eben eine Marktstadt, in der das Marktgeschehen wirklich noch zelebriert wird. Besonderer Clou: Die Marktstände drapieren sich um Tische und Stühle, die mitten auf dem Platz zum Zentrum werden.

Sozusagen fast wie Urlaub vor der Haustür und das mit Volksfestcharakter. Irgendeinem, den man kennt, wird man dort schon begegnen. Deswegen wird der Markt in den Sommermonaten auch eine Stunde länger angeboten, man kann bis 21 Uhr zusammensitzen und gemeinsam schlemmen. Dass die Idee des Marktes nach Dienstschluss größere Sogwirkung hat, zeigen nicht nur durchgängig beachtliche Besucherzahlen, sondern die drei Jahre des Marktbestehens.

LANGENFELD Die Einkaufsstadt im Kreissüden plant bislang keinen Abendmarkt – dafür hat sie einen Freitagsmarkt mit besonders langer Öffnungszeit. Anders als dienstags, da in Langenfeld bereits um 13 Uhr Schluss ist, kann sich die Kundschaft zum Start ins Wochenende bis 16 Uhr mit frischem Obst und Gemüse versorgen, mit Käse, Wurst, weiteren Leckereien und Non-Food-Produkten. Im Schnitt etwa 50 Stände sind in der zentralen Fußgängerzone, hauptsächlich auf der Solinger Straße und dem Marktplatz, aufgebaut. Dieser vor knapp zwei Jahrzehnten eingeführte XXL-Markt hat sich nach Darstellung von Ordnungsamtschef Christian Benzrath bewährt. In der Region, zumal außerhalb der Großstädte, sei solch ein Markt mit Acht-Stunden-Öffnung etwas Besonderes. Nach den Erkenntnissen des städtischen Citymanagements lockt der lange Freitagsmarkt auch Auswärtige aus den umliegenden Städten nach Langenfeld: „Wir können das an der Auslastung der Parkhäuser sehen. Die ist freitags merklich höher als an anderen Wochentagen“, sagt Abdul Caglak, Langenfeld-Vermarkter im Rathaus.

(arue)