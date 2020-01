Basketball : TuS Hilden kassiert fünfte Niederlage in Folge

Die Hildener Oberliga-Basketballer verlieren jetzt auch das Heimspiel gegen die BG Shots Kaarst-Büttgen.

TuS Hilden – BG Shots Kaarst-Büttgen 81:83 (45:35). Im Heimspiel gegen das im unteren Oberliga-Drittel platzierte BG-Team verspielten die Basketballer des TuS 96 einen klaren Vorsprung und standen am Ende mit leeren Händen da. „Mit der Offensivleistung kann ich gut leben, aber die Abwehr war nicht gut“, stellt Nadine Homann fest. Durch die Niederlage – bereits die fünfte in Folge – verlieren die Hildener in der Tabelle weiteren Boden. Gleichwohl wollte die Trainerin ihrer Mannschaft keinen Vorwurf machen, zumal die Schiedsrichter für ihren Geschmack zu einseitig die Fouls verteilten. So bekamen die Hildener lediglich 10 Freiwürfe zugesprochen, die Gäste jedoch 41. „Wir sind zwar eine athletische Mannschaft, aber wir verteidigen nicht unsauber“, erklärte Homann und lobte ihr Team: „Wir sind ruhig geblieben und haben nicht diskutiert.“