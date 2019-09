Mettmann : Wirtschaftsförderer stellt sich in Metzkausen vor

Wirtschaftförderer Stephan Reichstein war jetzt zu Gast beim Stammtisch des Bürgervereins Metzkausen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Viele Fragen erwarteten den neuen Wirtschaftsförderer der Stadt Mettmann, Stephan Reichstein, am Stammtisch des Bürgervereins.

Mit einem Vortrag beim Bürgerverein Metzkausen hat sich der neue Wirtschaftsförderer der Stadt Mettmann, Stephan Reichstein, am Dienstagabend erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Der gebürtige Düsseldorfer, der in Hilden zur Schule ging und in seiner Jugend Handball in Mettmann spielte, ist seit zwei Monaten in seinem Amt. Sein Publikum hörte ihm aufmerksam zu und stellte viele kritische Fragen.

Da die Stadt Mettmann kaum noch über freie Flächen verfügt, beschränkt sich der Aufgabenbereich der Wirtschaftsförderung auf die Bestandspflege, sagte Reichstein. „Da sehe ich gerade das größte Problem, wir haben keine 20.000 Quadratmeter am Stück.“ Und so ist die größere Herausforderung des neuen Wirtschaftsförderers das Standortmarketing: „Wenn sie es schaffen, dass die Kaufkraft in Mettmann bleibt, das wäre großartig“, sagte einer der Zuhörer. Gar nicht so einfach, antwortete Reichstein, da Mettmann eine Schlafstadt ist. Und weil Berufspendler häufig am Arbeitsort einkaufen, fließe besonders viel Geld für Artikel des täglichen Bedarfs in andere Städte. Zur Lösung dieses Problems „müsste man attraktive Supermärkte an die Ausfallstraße stellen“, sagte Reichstein. Das aber geht nicht, weil der Einzelhandelserlass des Landes NRW den Bau von Supermärkten größer als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche untersage.

Allerdings müssen sich die Mettmanner auch an die eigene Nase fassen, appellierte Reichstein später: Für die Metzkausener halte die Strecke in Richtung Mettmann sechs Ampeln bereit, in Richtung Ratingen keine. „Welche ist für sie denn nun bequemer?“, fragte Reichstein.

Dass nun auf die Espresso-Bar „Beccofino“ in der Innenstadt das Geschäft eines Mobilfunkanbieters gefolgt ist, hätte auch er nicht verhindern können: „Ich kann den Eigentümer nicht zwingen“, sagte Reichstein. Zudem wisse er, dass für eine weitere gastronomische Nutzung des Ladenlokals umfangreiche Umbauten nötig gewesen wären. „Der Inhaber hätte dort sehr viel Geld hinein stecken müssen.“ Der Mobilfunkbetreiber hingegen garantiere eine sichere Miete und einen längeren Bestand als ein Gastronomie-Betrieb, führte Manuela Jakobs-Woltering von der Wirtschaftsförderung aus.

„Wie bewerten sie die Verkehrssituation im Zusammenhang mit der Ansiedlung neuer Betriebe?“, fragte ein Zuhörer. Reichstein sieht den Anschluss an die A3 als Vorteil, hörte jedoch Widerspruch: „Wir haben einen schnellen Autobahnanschluss, aber wir haben das Problem, dass ab der Stadtgrenze die Verkehrsbelastungen erst anfangen“, warf ein Zuhörer ein.

