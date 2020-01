Fitness : Mettmann-Sport lädt Jugendliche zum betreuten Fitnesstraining ein

Mettmann Fitnesstraining liegt im Trend, und das nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch Jugendlichen. Das sagt zumindest Marcel Fontein. Der Diplom-Sportwissenschaftler leitet das Studio von Mettmann-Sport. Das steht nicht in Konkurrenz zum Klubleben, vielmehr betont Fontein: „Wir sehen uns als Großsportverein.“ Als solcher wollen die Verantwortlichen eine Lücke schießen.

Durften bislang nur Jugendliche ab 16 Jahren (mit Einverständnis ihrer Eltern) im Fitnessstudio trainieren, will der Verein das nun auch 13- bis 15-Jährigen ermöglichen – unter Aufsicht und einem individuellen Betreuungkonzept. „Viele in dem Alter sind nicht mehr in den Vereinssport eingebunden, weil sich in der Pubertät die Interessen verändern“, erläutert Fontein. Selbst das Training in einer Mannschaft mag Heranwachsende dann nicht mehr reizen. „Wir wollen ein neues Konzept an den Start bringen, bei dem die Jugendlichen flexibler trainieren können“, erläutert Fontein den Vereinsplan.