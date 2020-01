Handball : In der Schlussphase flattern der HSG Adler Haan die Nerven

In der Schlussphase flattern der HSG Adler Haan die Nerven

Corinna Hoppe (am Ball) sorgte für eine Zwei-Tore-Führung zur Pause. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Aufsteiger liefert dem Regionalliga-Zweiten lange einen harten Kampf – und bekommt dann Angst vor der eigenen Courage.

HSG Adler Haan – TD Lank (Frauen) 25:31 (14:12). Erneut lieferten die HSG Adler gegen ein Regionalliga-Spitzenteam eine gute Leistung ab, zogen aber letztlich wieder den Kürzeren. Damit beendet der Aufsteiger die Hinrunde als Vorletzter. Aufgrund der über weite Strecken überzeugenden Vorstellungen beim Tabellendritten TSV Bonn und gegen den ambitionierten Zweiten Lank, ist man im HSG-Lager zuversichtlich, dass das junge Haaner Team durch eine starke Rückrunde noch den Klassenerhalt schaffen kann. „Gegen TD Lank haben wir über 50 Minuten das Spiel kontrolliert und erst durch Abwehrschwächen in den letzten fünf Minuten die Partie noch abgegeben“, ärgerte sich Andre Wernicke über eine vermeidbare Niederlage. „Ich muss meinen Mädels aber trotzdem ein Kompliment machen. Sie haben in den letzten Spielen bewiesen, dass sie in der Nordrheinliga angekommen sind und über die Qualität verfügen, über eine starke Rückrunde diese hohe Klasse zu halten“, sagte der HSG-Trainer.