Stammtisch in Mettmann : Bürgerverein hat Verwaltungsspitze zu Gast

Stammtisch in Mettmann

Mettmann (arue) Der BürgervereinMetzkausen hat am Dienstag, 14. Januar, Bürgermeister Thomas Dinkelmann sowie Kurt Werner Geschorec (Dezernent Stadtentwicklung, Umwelt, Bau), Marko Sucic (Dezernent Bildung, Jugend, Soziales) und Veronika Traumann (Kämmerin) zu Gast beim Bürgerstammtisch.

Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen, ihre Vorträge zu hören und Fragen beispielsweise zu den Themen Stadthalle, Gesamtschule oder Verkehr zu stellen. Der Eintritt ist frei. Wegen des zu erwartenden großen Interesses läuft die Veranstaltung ab 19.30 Uhr in der Gastronomie des Mettmanner THC, Sportzentrum, Hasseler Straße 97. Dort sollten ausreichend Sitzplätze bereit stehen. Der Bürgerstammtisch des Bürgervereins Metzkausen steht allen Einwohnern und Mitgliedern offen. Der Verein feiert am 6. Juni sein 60-jähriges Bestehen. Außerdem ist am 4. Februar der 200. Bürgerstammtisch.