Brauchtum in Mettmann : Bürgerstammtisch Metzkausen zum Thema St. Martin

St. Martin in Metzkausen – so war es früher. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

In diesem Jahr fällt der Umzug aus. Im nächsten Jahr steht der Sportplatz Spessartstraße nicht mehr zur Verfügung.

Mettmann (RP) Auf die Frage „Wie geht es weiter mit den Martinsumzügen in Metzkausen?“ soll jetzt eine Antwort gefunden werden. Selbstgebastelte Laternen, frische Weckmänner und geschmückte Straßenzüge – so verzaubert der Martinsumzug in Metzkausen in jedem Jahr Jung und Alt. Wie es im nächsten Jahr weitergeht und wie die Einwohner den Sankt Martin Verein aktiv bei seiner Arbeit unterstützen können, wird beim Bürgerstammtisch des Bürgervereins Metzkausen am Dienstag, 2. November, im Ratskeller diskutiert.