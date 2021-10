Bildung in Mettmann : Premiere für den Couragetag am Berufskolleg

METTMANN Der Thementag soll an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnern. In Workshops ging es aber auch um die Gegenwart.

Bewusst hatte das Berufskolleg Neandertal den Couragetag auf den 26. Oktober gelegt, sagte Lehrer Peter Enzenberger, der dieses Projekt leitet. Aus Mettmann seien am 26. Oktober 1942 zwei jüdische Familien deportiert worden. Am Couragetag soll an diesen Rassenwahn der Nazis erinnert werden. „Diese Aktion findet coroanabedingt zwar erstmalig in diesem Jahr statt, es soll aber in Zukunft regelmäßig um das Datum 26. Oktober herum einen Couragetag geben.“ Er soll am kreiseigenen Berufskolleg an die Naziverbrechen erinnern und zugleich die Gelegenheit bieten, sich aktuell mit dem Thema Courage auseinanderzusetzen.