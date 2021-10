Umweltschutz : Der BUND reicht nun bis Mettmann

Mettmann Engagierte Umweltschützer gründen mehr als zehn Jahre nach dem Aus eine neue Ortsgruppe und wollen gemeinsam etwas gegen das Artensterben tun.

Mit Schwung und vereinten Kräften wollen sie etwas für die an Tier- und Pflanzenarten stetig ärmer werdende Umwelt tun: In der Stadt Mettmann hat sich eine Ortsgruppe des Bund für Umwelt- und Naturschutz gegründet.

Über 100 Einladungen hatte der Sprecher der Kreisgruppe des BUND, Götz Reinhardt Lederer, an Mettmanner Mitglieder verschickt, um endlich (wieder!) eine Ortsgruppe Mettmann des Umweltschutzbundes aus der Taufe heben zu können. Doch nur eine Handvoll Teilnehmer waren am Montagabend in der Kulturvilla erschienen. Die Anwesenden aber waren hoch motiviert. Sie schilderten ihre eigenen ernüchternden Erlebnisse und bekundeten den Willen, in der Stadt etwas ändern zu wollen.