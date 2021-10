Impulse zur Stadtbelebung : Problemfall Bahnstraße in Alt-Erkrath

Erkrath Bei einer „Impulsveranstaltung“ referierten Experten, was zur Belebung in Alt-Erkrath getan werden könnte. Es herrschte durchaus Skepsis angesichts der Bestandsaufnahme. Ein „Stadtspaziergang“ wird folgen.

Sicher nicht zufrieden konnten Vinzent Endereß, Leiter der Wirtschaftsförderung Erkrath, und seine Kollegin Dorothea Mittemeyer sowie Bürgermeister Christoph Schultz mit der Resonanz auf die Einladung zu der „Impulsveranstaltung zum Zentrenmanagement Alt-Erkrath“ sein. Knapp 20 Interessierte hatten den Weg in die Realschule an der Karlsstraße gefunden, obwohl im Vorfeld um die 100 Einladungen an die unterschiedlichsten Akteure versandt worden waren.

Auch Blum und Nußbaum betonten, wie wichtig die Phase der „Ideenfindung“ sei, „viel wichtiger als die Umsetzungsphase.“ Jens Nußbaum lieferte in seinem Vortrag den theoretischen Überbau, was in einer Mittelstadt wie Erkrath zu deren Belebung an Maßnahmen ergriffen werden könne. Projektverantwortliche Frederike Blum gestand: „Ich wohne in Haan und kenne mich daher mit den Gegebenheiten im Kreis Mettmann aus.“ Sie habe bereits mit einigen Akteuren auf der Bahnstraße gesprochen, nicht nur mit Ladenbesitzern oder -pächtern, sondern auch mit Immobilienbesitzern. Bei einem Stadtspaziergang möchte sie Ideen und Beobachtungen derer zusammentragen, denen eine Belebung am Herzen liegt. „Dies ist ein Prozess, bei dem wir Sie als Experten für Ihre Stadt benötigen,“ so die Botschaft. Blum und Nußbaum freuten sich, dass ihnen von Stadtseite demnächst ein Citymanager als fester Ansprechpartner zur Verfügung steht.