Vorweihnacht in Wülfrath : Das bietet der Herzog-Wilhelm-Markt

Vorweihnacht in Wülfrath

Der Herzog-Wilhelm-Weihnachtsmarkt in Wülfrath lockt traditionell Besucher aus der ganzen Region an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Am 26. November startet das vorweihnachtliche Treiben rund um die Stadtkirche. 30 Buden laden ein. Ein Bühnenprogramm gibt’s auch, wenngleich abgespeckt.

(RP) Corana hin, Corona her: Der 45. Herzog-Wilhelm-Markt (HWM) wird am Freitag, 26. November, eröffnet. Bis zum 5. Dezember locken dann wieder 30 Buden auf den Kirchplatz in der Wülfrather Altstadt. Auch ein allabendliches Bühnenprogramm ist geplant, teilt die Stadt mit. „Das Programm steht. Alle Buden sind besetzt“. sagt Hans-Peter Altmann, Vorsitzender des HWM-Vereins.