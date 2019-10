Polizei sucht Zeugen : Wieder Einbrecher in Meerbusch unterwegs

Am Mittwoch und Donnerstag sind Einbrecher in Büderich auf Tour gewesen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Schon wieder haben in Meerbusch Einbrecher zugeschlagen. In Büderich verschafften sich Unbekannte am Mittwoch zwischen 16 und 20 Uhr am Laacher Weg gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort hatten sie die Balkontür aufgehebelt. Der Umfang der Beute ist bislang nicht bekannt. Einen Tag später, am Donnerstag zwischen 13 und 14.20 Uhr, waren Einbrecher im selben Stadtteil an der Rosenstraße aktiv. Diesmal hatten es die Täter auf ein Einfamilienhaus abgesehen, dessen Obergeschossfenster sie gewaltsam öffneten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.