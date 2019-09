Polizei sucht mögliche Zeugen : Einbruch in ein Haus in Büderich

Einbruch in ein Haus in Büderich

Büderich Die Polizei in Wesel hofft auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch in Wesel-Büderich machen können.

Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, sind am Donnerstag in der Zeit von 7.45 bis 12.40 Uhr Unbekannte in ein Haus an der Straße Fossegatt eingestiegen. Zur genauen Beute konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden, heißt es. Sachdienliche Hinweise nicht die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 entgegen.