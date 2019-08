Sparkasse Solingen : Polizei sucht Einbrecher per Hubschrauber

Solingen Zwei Täter versuchten in der Nacht zu Freitag, in die Sparkassen-Selbstbedienungsfiliale an der Friedenstraße in Aufderhöhe einzubrechen. Ein 27-Jähriger wurde festgenommen.

(uwv) Gegen 3 Uhr versuchten am Freitag zwei Täter, in die SB-Sparkassen-Filiale an der Friedenstraße in Aufderhöhe einzubrechen. Dabei verursachten sie derart viel Lärm, dass Anwohner aufschreckten und die Polizei alarmierten.

Als die Polizeibeamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Im Rahmen einer Fahndung, an der auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera beteiligt war, gelang es der Polizei, einen mutmaßlichen Täter vorläufig festzunehmen.