Wülfrath : Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Wülfrath Unbekannte Täter sind am Montag in ein freistehendes Zweifamilienhaus an der Heidestraße in Wülfrath eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat in der Zeit von 7.30 und 15.30 Uhr geschehen sein muss.

Um in das Haus zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen, vermutlich mit einem Stein. Dann durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe von etwa 500 Euro. Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02058 9200-6180 zu melden.

