Vorfall in Niederkrüchten : Einbrecher in Praxen: Polizei sucht Zeugen

Niederkrüchten Laut Polizei erreichten sie zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 4.50 Uhr, über das Gartentor die Rückseite des Doppelhauses.

Geld und ein Notebook haben Einbrecher in zwei Arztpraxen an der Goethestraße in Niederkrüchten-Elmpt erbeutet. Laut Polizei erreichten sie zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 4.50 Uhr, über das Gartentor die Rückseite des Doppelhauses, hebelten die Terrassentüren zu den Praxen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter Ruf 02162 377-0 an.