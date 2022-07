Mobilität in Meerbusch :  RE 7 lässt bei Verspätungen den Halt Osterath oft aus

Meerbusch Aktuell kommt es besonders oft zu Verzögerungen, Grund sind Bauarbeiten sowie gestiegene Fahrgastzahlen aufgrund des 9 Euro Tickets.

Pendler aus Meerbusch, die für den Arbeitsweg die Linie RE 7 nutzen, haben in letzter Zeit häufiger Schwierigkeiten, am Osterather Bahnhof anzukommen. Das berichtete bei der Ratssitzung ein Meerbuscher in der Bürgersprechstunde. Da der Zug aus Münster kommend bei der Fahrt über Köln nach Krefeld öfter verspätet sei, halte er dann manchmal in Neuss, um dort wieder kehrt zu machen.