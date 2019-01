Anmeldungen für Gymnasien, Real- und Gesamtschule : Welche Schule für mein Kind?

Die vier weiterführende Schulen in Meerbusch nehmen demnächst die Anmeldungen für das neue Schuljahr entgegen. In einer Serie werden die Schulen vorgestellt.

Vier weiterführende Schulen gibt es in Meerbusch: die Städtische Realschule in Osterath, die Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich, das Städtische Meerbusch-Gymnasium in Strümp und das Mataré-Gymnasium.Europaschule in Büderich. Anfang des neuen Jahres müssen die Eltern der Grundschüler der vierten Klassen für ihre Kinder eine dieser Schulen auswählen.

Als Hilfestellung, welche Schule die Richtige sein könnte, dient einmal eine begründete Empfehlung der Grundschule, die jedoch seit 2010 nicht mehr bindend ist. Als zusätzliches Mittel zur Entscheidungsfindung haben sich alle weiterführenden Schulen vorgestellt und Schüler und Eltern in den Schulalltag reinschnuppern lassen. Denn jede Schule hat ihr eigenes Profil und ihre Schwerpunkte.

Info Zwei Gymnasien, eine Real-, eine Gesamtschule Die vier Schulen, die in den nächsten Tagen im Rahmen einer Serie in unserer Zeitung vorgestellt werden: Realschule Osterath, Görresstraße 6; Tel. 02159 679710; www.rso-meerbusch.de Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich, Weißenberger Weg, Tel. 02132 99640; www.maria-montessori-gesamtschule.de Mataré-Gymnasium, Niederdonker Straße 36 in Büderich, Tel. 02132 509500; www.matare.de Meerbusch-Gymnasium, Mönkesweg 58 in Strümp, Tel. 02159 96560; www.smg-meerbusch.de

Nicht nur die Gymnasien, die die Eltern in Meerbusch zu rund 60 Prozent bevorzugen, ermöglichen das Abitur. Die Gesamtschule führt mit der Sekundarstufe II gleichfalls zu diesem Abschluss. Auch die Realschule ermöglicht nach Klasse 10 bei qualifiziertem Abschluss einen Übergang in die Oberstufe eines Gymnasiums oder einer Gesamtschule. „Generell ist das Bildungssystem nach der Sekundarstufe I durchlässig“, heißt es in der städtischen Broschüre „Richtung Zukunft“. Sogar ohne Abitur und Fachhochschulreife könne man studieren, wenn eine berufliche Qualifikation wie ein Meisterbrief oder eine fachlich entsprechende Berufsausbildung vorliege.

Also alles in Ordnung in der Meerbuscher Schulwelt? Dazu Schuldezernent Frank Maatz: „Wir haben vier gute Schulen in unserer Stadt“, so der Beigeordnete. Ihm sei bewusst, dass sich viele Eltern in Meerbusch für eines der Gymnasien entscheiden würden, die eine wirklich gute Arbeit machen. Nicht alle Jungen und Mädchen kämen jedoch mit dem Leistungsdruck und dem Lernstoff auf einem Gymnasium zurecht. Er sei daher froh, dass es in Meerbusch auch eine Gesamtschule und eine Realschule gibt.



Nach der zehnten Klasse könnten sich deren Schüler neu orientieren und vielleicht noch ein (Fach-) Abi dranhängen. „Das machen übrigens 65 Prozent aller Realschüler“, sagt Maatz. Die Städtische Realschule in Osterath sei aber auch dafür bekannt, dass sie ihre Schüler frühzeitig und intensiv auf eine Berufsausbildung vorbereite und eine enge Bindung an Ausbildungsbetriebe habe. Nicht nur Akademiker seien in ihrem weiteren Leben erfolgreich, so Maatz. Gerade in der heutigen Zeit, in der Fachkräfte fehlen, habe das Handwerk eine sehr gute Perspektive.

Dem Dezernenten ist bewusst, dass die Stadt in die Zukunft der Schulen investieren müsse. Denn zunächst einmal können nicht alle Kinder die Schule besuchen, die sie mit ihren Eltern auswählen. So muss die Gesamtschule seit Jahren Kinder abweisen, weil die Anmeldezahlen zu hoch sind. Die Einrichtung einer zweiten Gesamtschule scheiterte allerdings daran, dass wiederum zu wenige Eltern ihre Kinder daran anmelden wollten. „Wir haben ein Gesprächsangebot der Stadt Düsseldorf vorliegen, das eine interkommunale Gesamtschule auf linksrheinischem Gebiet anregt“, bestätigt Maatz. Wie die Stadt damit umgehen werde, sei noch nicht entschieden, man wolle die Signale aus Düsseldorf abwarten. Denn es gäbe durchaus noch Kapazitäten an der Meerbuscher Realschule. Ihm sei allerdings auch bewusst, dass die Realschulen landesweit unter Druck geraten seien.