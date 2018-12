Nach Weihnachten auf dem Wertstoffhof : Und ab dafür!

In den Containern auf dem Wertstoffhof in Strümp landet zwischen den Feiertagen so einiges – manchmal sogar Pokale. Foto: Kandzorra, Christian

Die Tage „zwischen den Jahren“ – das ist eine ruhige Zeit, könnte man meinen. Anders ist das auf dem Wertstoffhof in Strümp: Dort herrscht direkt nach Weihnachten Hochbetrieb. Viele Meerbuscher sind in Entsorgungslaune. In den Containern landen teils kuriose Dinge.

Vor dem Kassenhäuschen ist Harald Helesky im Dauereinsatz: Er weist einen Kunden nach dem anderen ein. „Zum dritten Container auf der linken Seite“, ruft er einem Mann zu, der den Wertstoffhof in Strümp mit einem vollbelandenen Kombi angesteuert hat. Es ist Michael Neeten aus Lank, der die Brückentage zwischen Weihnachten und Neujahr produktiv nutzen will: Er hat seinen Keller ausgemistet. „Da hat sich über die Jahre so einiges angesammelt“, sagt er. „Den Schrott möchte ich jetzt loswerden.“

Prompt landen einige alte Haushaltsgeräte im Container von Christoph Mehring. Er ist wie Helesky Mitarbeiter der Firma Schönmackers, die den Wertstoffhof an der Berta-Benz-Straße als Entsorgungspartner der Stadt betreibt. „Ich entferne Batterien und Akkus aus den entsorgten Geräten“, sagt der Mann in der gelben Reflektorweste, hinter dem sich ein wahrer Schrottberg türmt. Toaster, Radios, Mixer, Staubsauger – und ab und zu auch mal Hörgeräte. „Die meisten Geräte, die hier entsorgt werden, funktionieren noch. Aber sie sind oft einfach zu alt, nicht mehr auf dem Stand der Technik.“ Um Weihnachten stapeln sich auch Lichterketten in seinem Container. „Lichterketten sind sehr viele dabei, teilweise auch leuchtende Rentiere und andere Dekoartikel“, sagt er. Alle drei bis vier Wochen ist der Elektroschrott-Container voll, die Geräte werden anschließend geschreddert.

Info Öffnungszeiten und Entsorgungsgebühren Foto: Kandzorra, Christian Adresse Berta-Benz-Straße 10 Öffnungszeiten Montags, mittwochs, freitags von 9 bis 18 Uhr (April bis Oktober bis 19 Uhr). Anlieferungen Nur Meerbuscher dürfen am Wertstoffhof Abfall anliefern. Kunden müssen ihren Wohnort nachweisen. Gebühren In haushaltsüblichen Mengen fallen für Möbelstücke (Sperrgut), Elektroschrott, Altpapier, Kabel, Metall, Altglas, Folien und Grünschnitt keine Gebühren an; für Bauschutt, Holz und Mischabfall hingegen schon. Schadstoffe wie Altöl können nicht angenommen werden.



Dieses Schicksal droht auch den Büchern, die Dorothee Schorer aus Lank-Latum direkt nach Weihnachten auf dem Hof abgibt. Es sind die, die sie in den 80er Jahren für ihr Religionspädagogik-Studium gebraucht hat: „Da hänge ich nicht mehr dran.“ Warum sie die Bücher ausgerechnet „zwischen den Jahren“ entsorgt? „Das ist eine gute Zeit, um mit dem alten Jahr abzuschließen und Platz zu schaffen für das neue“, sagt sie. „Danach fühle ich mich frischer.“