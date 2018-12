Zwei Aufführungen in Lank : Zaubertricks bei „Meerbusch staunt“

Präsentiert die Veranstaltung: Zauberer Jean Olivier. Foto: Verena Kensbock

Sechs Künstler laden für den 3. Februar zur Zaubergala ins Forum Wasserturm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(cka) Magie, Illusionen, Lichtspiele – diese Schlagwörter geben nur einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher der Zaubergala „Meerbusch staunt“ am 3. Februar erwartet. Jean Olivier und seine fünf Zauber-Kollegen wollen ihr Publikum an dem Tag bei zwei Aufführungen im Lanker Forum Wasserturm begeistern, zum Staunen bringen.

Olivier, der den Abend präsentiert, ist vielen Meerbuschern bereits vom „Sonntags-Varieté“ bekannt. Aus dieser Veranstaltung ist das Konzept für die neue Show entstanden, die nun Premiere hat.

Die Aufführungen sollen am Sonntag, 3. Februar, um 14.30 und 19.30 Uhr starten. An der Seite von Olivier tritt etwa Nikolai Striebel auf, ein Fachmann, wenn es um „Manipulation“ geht. Das Duo Jennifer Martinez und Maxim Maurice verspricht große Illusionen – und René Albert spielt mit der „Magie des Lichts“. Der Künstler „Herr Lucas“ will in die Welt des „magischen Klassenzimmers“ entführen.



Meerbusch : Drohnenshow und Zauberei

zurück

weiter

Jean Olivier verspricht einen bunten Mix aus Zauberei und Comedy, unterhaltame Aufführungen mit der „Creme de la Creme“ aus der Zauberwelt. Doch die Künstler wollen nicht nur für magische Momente sorgen: Sie wollen auch helfen.

In diesem Jahr unterstützen sie den Verein „Meerbusch hilft“, deren Mitglieder direkt vor den Aufführungen Kleidungsstücke, Schuhe, Handtücher und Bettzeug in allen Größen sammeln wollen. „Aussortieren fühlt sich magisch gut an“, sagt Olivier.