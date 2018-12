400 Gäste wollten wieder Gutes tun: Das war die letzte Glühwei(h)nacht

Mehr als 180.000 Euro Spenden sind in den vergangenen Jahren bei der Traditions-Benefiz-Veranstaltung zusammengekommen. 400 Gäste kamen wieder zusammen, um Gutes zu tun.

Schon schade, dass es die Letzte ist: Das war der Tenor am Sonntagabend, als Toni und Annemarie Selders mit Familie und vielen Helfern zur letzten Benefiz-Veranstaltung ins stimmungsvoll dekorierte Gartencenter an die Badendonker Straße einluden.

Alle 400 Gäste waren einer Meinung: eine tolle Veranstaltung, die sich viele immer schon fest in den Kalender eingetragen hatten. Für 39 Euro Eintritt gab es nicht nur Essen und Trinken, sondern man konnte noch einen besonderen Preis aus der Tombola gewinnen und tat zudem noch Gutes. Denn nach Abzug der Unkosten wurde der Erlös der Glühwei(h)nacht immer an unterschiedliche Meerbuscher Einrichtungen, Schulen oder für bestimmte Projekte gespendet.Profitiert davon haben in den vergangenen Jahren unter anderem die Maria-Montessori-Gesamtschule, die Bürgerstiftung, viele Kitas, aber auch die Arche Noah.