Heimatthemen sind wieder angesagt: Der Heimatkreis will jünger werden

Franz-Josef Radmacher stellt sich nicht mehr zur Wahl für ein Amt im Vorstand des Heimatkreises. Jetzt wurde das Jahresprogramm vorgestellt. Ziel: mehr jüngere Teilnehmer und Mitglieder zu gewinnen.

Die Reisen sind ein wesentliches Standbein im Jahresprogramm des Heimatkreises Lank. „Ich habe schon frühzeitig angeregt, diverse Fahrten in ostdeutsche Landschaften und Städte anzubieten“, sagt Franz-Josef Radmacher. In welchem Ausmaß sich der langjährige Vorsitzende demnächst in die Belange des Heimatkreises Lank einbringen wird, steht noch nicht fest – er tritt auf jeden Fall bei den Vorstandswahlen im Februar nicht mehr an.

Bereits am 16. Januar aber startet die vom Forum Orts- und Regionalgeschichte unter der Leitung von Georg Neuhausen zusammengestellte Vortrags- und Diskussionsreihe. Gewissermaßen als Augenzeuge wird der in Lank lebende Landtagsvizepräsident Oliver Keymis über das Thema „Der viel zu lange Streit um die A 44-Rheinquerung“ referieren. Er war vor 20 Jahren eng in den Kampf gegen die Brücke eingebunden und berichtet aus erster Hand. Jeweils an einem Mittwoch um 19.30 Uhr werden über das Jahr verteilt unterschiedliche Themen beleuchtet. „Wir wollen historische und aktuelle Ereignisse verbinden. Deshalb sind wir stets auf der Suche auch nach geeigneten Referenten“, sagt Forums-Leiter Georg Neuhausen. Es geht unter anderem am 27. März um die Baugeschichte St. Stephanus, Grabdenkmäler in Meerbusch (15. Mai) und „Lank-Latum - damals und heute“, beleuchtet vom NRW-Ex-Finanzminister Norbert Walter Borjans, der in Lank aufgewachsen ist (26. Juni). Einen Blick in die Vergangenheit gewährt auch die Fotoausstellung, die am 31. März in der Teloy-Mühle eröffnet wird. Unter dem Titel „Lank und Latum einst und jetzt“ werden bis 14. April rund 100 großformatige Bilder gezeigt.