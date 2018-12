Zusammenstoß mit Bus: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag in Büderich.

Eine Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Donnerstag, der sich auf der Mataréstraße in Büderich ereignete, schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 55-jährige Meerbuscherin gegen 7.25 Uhr mit einem Omnibus zusammengestoßen, der im Begriff war, nach links in den Haltestellenbereich abzubiegen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der 59 Jahre alte Busfahrer stand unter Schock.