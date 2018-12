Nur wenig Fahrgäste im SB 52: Der SB 52 fährt jetzt fast ein Jahr - mit zu wenig Fahrgästen

In den nächsten Tagen jährt sich die neue Rheinbahn-Linie SB 52 von Osterath Richtung Aqua-Zoo zum ersten Mal.

Die Rheinbahn hatte immer davon gesprochen, dass eine neue Linie ein Jahr braucht, um bekannt zu werden und die Erwartungen zu erfüllen. Wie sieht es damit jetzt nach knapp zwölf Monaten aus? Die Antwort fällt verhalten aus. Eingestellt werde die Linie nicht, so Tim Bäumken von der Rheinbahn. Aber die Auslastung halte sich eben in Grenzen und erfülle nicht die Erwartungen des Verkehrsunternehmens.

Die Linie fährt von der Haltestelle Gottlieb-Daimler Straße am Osterather Bahnhof in den Düsseldorfer Norden. Endhaltestelle ist der Aquazoo/Nordpark. Auf Meerbuscher Stadtgebiet hält der Bus an den Haltestellen Wienenweg, Kappellenstraße, Hoterheide, Reha-Klinik, Strümp Kirche. Die Busse fahren montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr und von 15 bis 19 Uhr alle 20 Minuten und zwischen 9 und 15 Uhr alle 30 Minuten, samstags zwischen 10 und 17 Uhr alle 60 Minuten. Sonntags fährt die Linie nicht. Umsteige-Option gibt es in Richtung Flughafen mit der Linie 760 ab Freiligrathplatz, Anschlussmöglichkeiten an die U-Bahnen in Richtung Düsseldorfer Altstadt und Duisburg.